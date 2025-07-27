الكهرباء السبب.. لماذا انقطعت المياه عن الهرم وفيصل وما التأثير على 6 أكتوبر؟

تسبب عطل فني مفاجئ في محطة جزيرة الذهب في انقطاع المياه عن القاهرة والجيزة وضعفها في 6 أكتوبر.

وتعد محطة جزيرة الذهب من المصادر الرئيسية لتغذية عدد من المناطق في محافظة الجيزة.

وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وفقا لبيان صادر عن محافظة الجيزة.

يذكر أن الخلل الفني تسبب في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك. ف، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، ما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

ونوه جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر لوجود عطل مفاجئ بمصادر التغذية الكهربائية بمأخذ المياه العكرة بجزيرة الذهب، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الضغوط بالمدينة وانقطاع مياه الشرب بالأدوار العليا بالأماكن المرتفعة بالمدينة.

ومتوقع انتظام الضغوط خلال الساعات القليلة القادمة التي يتم إصلاحها بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة.

وقام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، الأحد، بتفقد موقع إصلاح عطل الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى بمحافظة الجيزة، والذى تسبب في انقطاع التيار في بعض المناطق بمحافظة الجيزة خلال الساعات الماضية.

ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على جميع الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى.

وأشار إلى خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل مع العطل، خاصة فيما يتعلق بالوقت الذى استغرقته عمليات الإصلاح، موضحاً أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت فى اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدا دور المواطنين فى الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وضمان أمن وسلامة الشبكة بترشيد الاستهلاك.