مياه القاهرة: فرق فنية للمرور على اللجان الانتخابية للتأكد من توافر الخدمات

أصدر المهندس مصطفى احمد الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة تعليمات مشددة لجميع فروع الشبكات التابعة للشركة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية التامة لمتابعة اللجان والمقار الانتخابية طوال فترة أداء الانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات شركة مياه الشرب بالقاهرة لانتخابات مجلس الشيوخ وحرصها على استدامة خدمات مياه الشرب بكافة اللجان الانتخابية بالتزامن مع الموجه الحارة وارتفاع درجات الحرارة.

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وأوضح المهندس مصطفى الشيمى أنه سيتم اعلان حالة الطوارىء بكافة مواقع الشركة وإلغاء الراحات والإجازات طوال فترة أداء الانتخابات والتأكيد على جاهزية كافة معدات الشركة تحسباً لوقوع أى احداث طارئة لضمان التحرك الفورى واستدامة خدمات مياه الشرب على مدار الساعة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، بجانب متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها في حينها ، كما تم توفير سيارات توزيع مياه صالحة للشرب و معقمة سيتم تمركزها بجوار اللجان الإنتخابية لتوفير مياه الشرب تحسبا لوقوع اى احداث طارئة.