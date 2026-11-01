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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد التجديف يكرم أبطال الإنجازات القارية والعالمية في حفل بنادي المعادي واليخت

اتحاد التجديف
اتحاد التجديف
عبدالله هشام

أقام الاتحاد المصري للتجديف، حفلًا لتكريم أبطال منتخب مصر والأجهزة الفنية والإدارية، بنادي المعادي واليخت، تقديرًا للإنجازات والنتائج المميزة التي حققتها المنتخبات الوطنية خلال مشاركتها في بطولة أفريقيا للتجديف بتونس، وبطولة العالم للتجديف في هولندا، وبطولة العالم للتجديف الشاطئي في الصين.

وشهد الحفل تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، ونجاحهم في تمثيل مصر بصورة مشرفة ورفع علمها في المحافل القارية والدولية.

وأكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، أن تكريم الأبطال يأتي تقديرًا لما قدموه من جهد وعطاء، وما حققوه من نتائج تعكس التطور الذي تشهده رياضة التجديف المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات لم تتحقق من فراغ، وإنما جاءت نتيجة العمل الجماعي والتخطيط المستمر والتعاون بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومجلس إدارة الاتحاد.

وأضاف القماطي أن الاتحاد يضع دعم اللاعبين وتوفير أفضل الأجواء لإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة في البطولات الدولية على رأس أولوياته، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على دعمهما المستمر، كما أشاد بدور  الشركات الرعاية والأندية وأولياء الأمور، وجميع شركاء النجاح الذين ساهموا في دعم مسيرة أبطال التجديف المصري.

واختتم  رئيس الاتحاد تصريحاته خلال الحفل بالتأكيد على مواصلة مسيرة العمل والطموح، من أجل إعداد جيل قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات القارية والعالمية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة رياضة التجديف الدولية.

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