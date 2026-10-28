بعثة منتخب التجديف الشاطئي تغادر إلى داكار للمشاركة في أولمبياد الشباب

غادرت بعثة منتخب مصر للتجديف الشاطئي مطار القاهرة الدولي اليوم، متجهة إلى العاصمة السنغالية داكار، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، في إطار جهود الاتحاد المصري للتجديف لإعداد الأبطال الواعدين ومنحهم فرصة تمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية.



وتضم البعثة المصرية الكابتن مصطفى العطار رئيسًا للبعثة، والكابتن هند عصام فرحات مدربة للمنتخب، والكابتن علاء رزق إداريًا للبعثة، إلى جانب اللاعبين يوسف سلامة وعاليا عطا، اللذين يشاركان بطموحات كبيرة لتقديم أداء مشرف يعكس تطور رياضة التجديف الشاطئي في مصر.



من جانبه، أكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، أن مشاركة المنتخب في أولمبياد الشباب تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد جيل جديد من أبطال التجديف، مشيرًا إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا باللاعبين الواعدين، والعمل على توفير أفضل الظروف الفنية والإدارية لهم من أجل اكتساب الخبرات الدولية والظهور بصورة مشرفة.



وأضاف القماطي أن الاتحاد يثق في قدرات اللاعبين والجهازين الفني والإداري على تقديم مشاركة تليق باسم مصر، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة التجديف المصري، واكتشاف المواهب وصقلها، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة في الاستحقاقات القارية والدولية والأولمبية المقبلة.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف لا يقتصر على المشاركة فحسب، بل يمتد إلى اكتساب الخبرات وبناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب القادرين على تمثيل مصر في البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وتتطلع أسرة التجديف المصري إلى ظهور مميز لمنتخب التجديف الشاطئي في داكار، وتحقيق مشاركة مشرفة ترفع اسم مصر وعلمها في المحفل الأولمبي.