مصر تحصد برونزية العالم للتجديف الشاطئي السريع 2026

نجح المنتخب المصري للتجديف في تحقيق إنجازا كبيرا بعد حصد ميدالية برونزية خلال خلال منافسات بطولة العالم للتجديف الشاطئي السريع 2026 المقامة في مدينة تشينغداو الصينية.

حقق الثنائي المصري ياسين القماطي وإبراهيم محمود إنجازًا عالميًا جديدًا، بعد أداء قوي ومنافسة مثيرة في سباق الميدالية البرونزية، ليحصد أبطالنا الميدالية البرونزية في سباق الزوجي المجداف المزدوج للرجال تحت 19 سنة

(U19 Men's Double Sculls)

شهد السباق بداية قوية من المنتخب الإيطالي، بينما واجه القارب المصري موجة مع انطلاق السباق لكن ياسين القماطي وإبراهيم محمود أظهرا روحًا قتالية عالية، ونجحا في استعادة موقعهما خلال مرحلة الالتفاف حول عوامة الدوران، قبل تقديم عودة قوية في المرحلة الأخيرة من السباق، ليحسما الميدالية البرونزية لصالح مصر.

كما شهد مشوار أبطالنا تأهلًا قويًا في الدور ربع النهائي، حيث نجح القارب المصري في إقصاء القارب الألماني حامل اللقب، بعدما احتل المركز الأول بزمن قدره 2:26.65 دقيقة، مقابل 2:36.09 دقيقة للقارب الألماني، في مواجهة أكدت قدرة أبطال مصر على المنافسة بقوة ومواصلة الطريق نحو منصة التتويج.

في المواجهة الحاسمة على الميدالية البرونزية، جاءت النتيجة لصالح القارب المصري، الذي تفوق على نظيره الإيطالي، محققًا الفوز والميدالية البرونزية لمصر بوقت 2:26.08 دقيقة فيما جاء وقت سباق المنتخب الإيطالي 2:43.10 دقيقة.

وأشاد اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية بالأداء القوي الذي قدمه الثنائي ياسين القماطي وإبراهيم محمود، مؤكدًا أن الروح القتالية والإصرار اللذين ظهرا بهما خلال السباق كانا من أهم أسباب تحقيق الميدالية البرونزية، خاصة بعد مواجهة العديد من التحديات خلال المنافسات.

كما وجه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب على جهودهم في إعداد اللاعبين وتجهيزهم بالشكل المناسب للمشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أن الفوز على المنتخب الألماني حامل اللقب في الدور ربع النهائي يعكس قدرة اللاعبين المصريين على منافسة أقوى المنتخبات العالمية.

وأكد القماطي استمرار الاتحاد في دعم اللاعبين الواعدين وتوفير أفضل سبل الإعداد والمشاركة في البطولات الدولية، بما يسهم في رفع مستوى التجديف المصري وتعزيز حضوره على منصات التتويج العالمية.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفني وأسرة التجديف المصرية بهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، ويمنح دفعة معنوية قوية لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة مقدما الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الكابتن جوهر نبيل والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على ما يقدموه في صالح تطوير الرياضة المصرية.