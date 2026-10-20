رئيس نادي ريال مدريد السابق يختار المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

كشف رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن الفريق الملكي لا يزال قادرًا على المنافسة على جميع الألقاب خلال الموسم الحالي، رغم تذبذب النتائج.

وقال كالديرون، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس»: «لم نبدأ بداية جيدة في ريال مدريد هذا الموسم، وبرشلونة هو الأفضل، لكن الدوري الإسباني يمكن أن يتغير في أي لحظة، والفارق 6 نقاط فقط».

وأضاف: «عدم الفوز بالألقاب لمدة عامين متتاليين أمر صعب بالنسبة لجماهير ريال مدريد، لكن الفريق قادر على المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم».

وتحدث رئيس ريال مدريد السابق عن سباق الكرة الذهبية، مؤكدًا أن لامين يامال وكيليان مبابي يستحقان الجائزة، إلى جانب رودري وهاري كين، قبل أن يحسم اختياره قائلًا: «لو كان لدي الحق في التصويت، لاخترت مبابي للفوز بالكرة الذهبية».