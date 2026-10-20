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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كالديرون: سأختار مبابي للفوز بالكرة الذهبية.. وريال مدريد قادر على المنافسة

مبابي
مبابي
يارا أمين

أكد رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن الفريق الملكي لا يزال قادرًا على المنافسة على جميع الألقاب خلال الموسم الحالي، رغم تذبذب النتائج، معربًا عن أمله في تتويج الميرنجي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كالديرون، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس»، تقديم الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «Modern MTI»: «لم نبدأ بداية جيدة في ريال مدريد هذا الموسم، وبرشلونة هو الأفضل، لكن الدوري الإسباني يمكن أن يتغير في أي لحظة، والفارق 6 نقاط فقط».

وأضاف: «عدم الفوز بالألقاب لمدة عامين متتاليين أمر صعب بالنسبة لجماهير ريال مدريد، لكن الفريق قادر على المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم».

وتطرق رئيس ريال مدريد السابق إلى سباق الكرة الذهبية، مؤكدًا أن لامين يامال وكيليان مبابي يستحقان الجائزة، إلى جانب رودري وهاري كين، قبل أن يحسم اختياره قائلًا: «لو كان لدي الحق في التصويت، لاخترت مبابي للفوز بالكرة الذهبية».

رامون كالديرون مبابي ريال مدريد نادي ريال مدريد الإعلامي هاني حتحوت برشلونة

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