كالديرون: لو كنت رئيسًا لريال مدريد في 2018 لما سمحت برحيل رونالدو

أكد رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يستحق الاستمرار داخل صفوف الفريق الملكي، مشيرًا إلى أنه لم يكن ليسمح برحيله لو كان رئيسًا للنادي في عام 2018.

وقال كالديرون، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس»، تقديم الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «Modern MTI»: «لو كنت رئيسًا لريال مدريد عام 2018، لما سمحت لرونالدو بالرحيل عن النادي».

وأضاف: «رونالدو لاعب كبير للغاية، وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كما أنه مثال يُحتذى به ويصنع الفارق مع أي فريق».

وفي سياق آخر، كشف كالديرون عن اختياره للفرنسي كيليان مبابي للفوز بالكرة الذهبية، رغم اعترافه بأحقية عدد من النجوم الآخرين في المنافسة على الجائزة، بينهم لامين يامال ورودري وهاري كين.