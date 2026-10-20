موعد مباراة الأهلي والقناة بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة أمام القناة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفريق الأحمر فوزًا على كيتارا الأوغندي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الأهلي المباراة المقبلة بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية، والحفاظ على جاهزية لاعبيه قبل استكمال مشواره في البطولة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والقناة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة المنافسة في المسابقة المحلية، خاصة مع تلاحق المباريات بين البطولات المحلية والقارية.

الأهلي يهزم كيتارا بثنائية عمر الساعي وزيزو

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح عمر الساعي التسجيل لصالح الفريق الأحمر، ليحرز أول أهدافه بقميص الأهلي، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعدما تعرض أكرم توفيق للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

ومنح الفوز الأهلي أفضلية قبل مواجهة الإياب، رغم نجاح الفريق الأوغندي في تسجيل هدف، ليبقى الفريق الأحمر مطالبًا بالتعامل بجدية مع مباراة العودة من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي.

الأهلي يستهدف مواصلة الانتصارات قبل استكمال المشوار الأفريقي

يسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لمواجهة القناة، مع مراعاة ضغط المباريات والحاجة إلى الحفاظ على الحالة البدنية للعناصر الأساسية.

وتمثل المباراة فرصة للفريق الأحمر لمواصلة حصد النقاط في الدوري المصري الممتاز، قبل التركيز مجددًا على المنافسات الأفريقية، في ظل رغبة الأهلي في المنافسة على الألقاب خلال الموسم الحالي.