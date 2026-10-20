قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تحصد برونزية العالم للتجديف الشاطئي السريع 2026
وسط تكتم كبير.. هيجسيث يلتقي نتنياهو في إسرائيل سرًا.. فلماذا الآن؟
موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026.. وقت تأخير الساعة 60 دقيقة
من اليوم وحتى الغد.. مناورة إسرائيلية بالضفة وتحركات مكثفة للقوات
بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسية الأجنبية
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بترول أسيوط بالدوري.. والقناة الناقلة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر
وزير العدل يخول بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي
تنفيذ 1.9 مليون وحدة سكنية وإضافة 72 ألفا بالشراكة مع القطاع الخاص.. الإسكان توضح
«طلعوا الشتوي».. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة ليلًا
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بترول أسيوط بالدوري.. والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام بترول أسيوط، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى استعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلي.

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط تطلعات جماهير الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية خلال مشواره في المسابقة المحلية. 

معتمد جمال يستهدف استعادة الثقة أمام بترول أسيوط

ويأمل معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، في قيادة فريقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام بترول أسيوط، من أجل مصالحة الجماهير البيضاء بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمواجهة المقبلة، مع العمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الأخيرة، واستعادة التوازن الفني للفريق قبل استكمال منافسات البطولة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة إلى الزمالك، الذي يتطلع إلى تجاوز آثار الخسارة في القمة والعودة إلى طريق الانتصارات، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في تحسين النتائج وتقديم أداء يرضي الجماهير.

الزمالك يبحث عن الفوز وحصد النقاط الثلاث

ويدخل الزمالك مواجهة بترول أسيوط بهدف تحقيق الفوز، وتجنب فقدان المزيد من النقاط خلال مشواره في الدوري المصري الممتاز، خاصة مع أهمية كل مباراة في المنافسة على المراكز المتقدمة.

ومن المنتظر أن يركز معتمد جمال على اختيار التشكيل الأنسب للمباراة، والاستفادة من العناصر المتاحة لديه، من أجل فرض أسلوب لعب الفريق وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

في المقابل، يتطلع بترول أسيوط إلى تقديم مباراة قوية أمام الزمالك، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية، ما يزيد من أهمية المواجهة للفريق الأبيض، المطالب بالتعامل بجدية مع اللقاء منذ الدقائق الأولى.

فوز الزمالك على الجيش الرواندي

ونجح فريق الزمالك في الفوز على فريق الجيش الوطني الرواندي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما  في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 90 من عمر اللقاء بتسديدة زاحفة في مرمى الجيش الرواندي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري، على إستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك بترول أسيوط الدوري الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

طرابزون

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش

محمد صلاح

ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

حسام حسن

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

أحمد موسى

بعد إيقاف التوأم وزيكو| أحمد موسى ينفعل على الهواء ويوجه رسالة نارية للفيفا

ترشيحاتنا

عمرو يسرى

عمرو يسري يودع والدته الراحلة عن بُعد برسالة مؤثرة: حضرت دفنتها لايف

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يهاجم الشامتين في وفاة قس الإكوادور: لحظات تعيسة

راغب علامة

راغب علامة يروج لحفله في قرطاج برسالة لجمهوره التونسي

بالصور

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد