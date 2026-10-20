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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيي: أرفض تعيين مدرب عام أجنبي لفريق الزمالك لهذا السبب

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف طارق يحيى أن نادي الزمالك يحتاج إلى الاستعانة بمزيد من الخبرات داخل الجهاز المعاون لمعتمد جمال، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود عناصر تمتلك الكفاءة والقدرة على مساعدة المدير الفني في مهمته مع الفريق.

وقال طارق يحيى عبر برنامج أوضة اللبس: «لو كنت مكان معتمد جمال، سأرفض تعيين مدرب عام أجنبي في جهازي المعاون»، موضحًا أن هذه الخطوة قد تضع المدير الفني في مواجهة ضغوط ومشكلات مستقبلية، وهو ما قد يؤثر على استقرار الجهاز الفني.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن النادي الأبيض يضم العديد من الكوادر التدريبية التي تستطيع تقديم الإضافة، بدلًا من استقدام مدرب عام أجنبي.

طارق يحيى نادي الزمالك الزمالك لمعتمد جمال نجم الزمالك السابق

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