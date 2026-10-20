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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إحنا مش بنفرض عضلاتنا ..مسؤول الزمالك يهاجم إبراهيم فايق على الهواء

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
علا محمد

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي إبراهيم فايق، وماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، خلال مداخلة الأخير عبر برنامج "الكورة مع فايق" بشأن أزمة القلعة البيضاء الأخيرة مع اتحاد الكرة.

وقال غريب خلال مداخلته مخاطبًا فايق: «أنا استمعت المقدمة وتعليق حضرتك على بيان الزمالك؛ حضرتك ليك كل الحق كمذيع فاضل وكبير إنك تعلّق على البيان كيفما تشاء، ولكن حضرتك في جزء من كلامك يبدو وكأنه تهكم على بعض الكلمات اللي جاية في البيان، وهذا أمر أنا بأكد لحضرتك إن نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك معترضين عليه اعتراض كامل».

وأضاف مدير إدارة الإعلام بالزمالك: النادي لم يكن يقصد الدخول في خلاف مع اتحاد الكرة، وإنما كنا نرغب منه في توضيح موقفه بشأن الردود الرسمية التي تلقاها.

وتطرق غريب إلى أزمة الاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو، قائلًا: "الزمالك فوجئ بالرد الذي يفيد بعدم وجود قرار يسمح للأندية بالاستماع إلى محادثات غرفة الـVAR، وسألنا الجبلاية ما هي كيفية إبلاغ الأندية بهذا الأمر، وما إذا كان هناك محضر رسمي لمجلس إدارة اتحاد الكرة يتضمن القرار".


تساءل إبراهيم فايق عن سبب عدم تمسك الزمالك بحقه في الاستماع إلى التسجيلات، قائلًا: "الزمالك كان بإمكانه اتخاذ تحركات أخرى للدفاع عن حقوقه".

ورد ماهر غريب على هذا الطرح قائلًا: «هو أنت متخيل إن الزمالك لو قال لاتحاد الكرة: أنا متمسك أروح أسمع الفار، اتحاد الكرة هيفتح ليا المجال أسمع الفار؟ إحنا مش بنفرد عضلاتنا».

وخلال النقاش، اعتذر إبراهيم فايق لنادي الزمالك عن مطالبته السابقة بضرورة التمسك بحقوقه، قائلًا: «أنا آسف والله إن أنا كنت بقول لكم يا جماعة: اتمسكوا بحقكم! أنا آسف والله يا جماعة إن أنا امبارح اتخانقت مع اتحاد الكورة عشان خاطركم».

من جانبه، أوضح ماهر غريب: "الظروف تغيرت بين البيان الأول، الذي صدر يوم الأحد عقب المباراة، والبيان الأخير، والظروف التي تمر بها البلاد تستدعي مراعاة اعتبارات معينة".

وتابع مدير إدارة الإعلام بالزمالك حديثه: "النادي لا يرغب في استمرار تبادل البيانات مع اتحاد الكرة طوال الموسم، والزمالك حصل على بعض ما يريده من خلال الشكوى والمداخلات الإعلامية لرئيس لجنة الحكام، لكنه لم يحصل على الردود الرسمية التي كان ينتظرها".

واتم غريب: «هو أنا النهارده لما بخاطب اتحاد الكرة مرة واتنين ومطلع بيان واتنين وثلاثة، هو أنا هفضل طول الموسم في بيانات وردود متبادلة مع اتحاد الكرة؟ إحنا على أرض واحدة دلوقتي».

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