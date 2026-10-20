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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترول أسيوط في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام بترول أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض إلى استعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي.

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري المصري

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة الزمالك وبترول أسيوط، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، بتوقيت مصر والسعودية، على أن تُنقل المواجهة عبر قناة أون سبورت، بصوت المعلق الرياضي محمد عفيفي.

ويدخل الزمالك اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقفه في جدول ترتيب المسابقة والاقتراب من الصدارة، خاصة بعد تعثره في الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي الأهلي.

موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى خسارة واحدة، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وكان الفريق الأبيض قد خسر أمام الأهلي بهدفين دون رد في مباراة القمة الأخيرة، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة بترول أسيوط بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، في ظل الرغبة في العودة إلى طريق الانتصارات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بترول أسيوط

من المتوقع أن يجري معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، بعض التعديلات على التشكيل الأساسي، حيث يشارك أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر بدلًا من محمود بنتايج، الذي يغيب بسبب الإصابة، كما يتواجد مصطفى الزناري في خط الدفاع بدلًا من محمد إسماعيل.

ومن المنتظر أن يقود الثنائي حسام أشرف وعدي الدباغ الخط الهجومي للفريق الأبيض.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

* حراسة المرمى: المهدي سليمان.
* خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، مصطفى الزناري، عمر جابر.
* خط الوسط: محمد شحاتة، محمود جهاد، عبد الله السعيد، شيكو بانزا.
* خط الهجوم: حسام أشرف، عدي الدباغ

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