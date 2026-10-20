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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يلتقي مع نظيره بترول أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة المحلية.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب، وسط تطلعات الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل استعادة توازنه في الدوري ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره بعد خسارة الأهلي

يدخل الزمالك اللقاء بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري المصري، بعدما تلقى خسارة أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون مقابل في مباراة القمة، وهو ما يزيد من أهمية المواجهة بالنسبة للفريق الأبيض وجماهيره.

ويأمل الزمالك، بقيادة مديره الفني معتمد جمال، في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين عقب الفوز على الجيش الرواندي خارج القاهرة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بترول أسيوط، وتعويض خسارة القمة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى خسارة في لقاء آخر.

ويسعى الفريق الأبيض إلى حصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب وتقليص الفارق مع منافسيه على المراكز الأولى.

بترول أسيوط يتحدى الزمالك في الدوري المصري

على الجانب الآخر، يطمح فريق بترول أسيوط إلى الظهور بصورة قوية أمام الزمالك، ومحاولة استغلال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، رغم صعوبة المواجهة أمام أحد أبرز أندية الكرة المصرية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية في ظل رغبة الزمالك في استعادة انتصاراته المحلية، مقابل طموح بترول أسيوط في تحقيق نتيجة مميزة.

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبترول أسيوط، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبترول أسيوط

تُذاع مباراة الزمالك وبترول أسيوط عبر قناة أون سبورت، الناقل لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية للمواجهة قبل انطلاقها وتحليل أحداثها

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