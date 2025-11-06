قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
اول مسلمة في منصب نائب حاكم ولاية فرجينيا.. من هي غزالة هاشمي؟
اقتصاد

أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية

أسعار الحديد محليا وعاليما
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية وتباينت عالميا خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2025، في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس نوفمبر 2025.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والمعادن العالمية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا مع بعض التحركات المحدودة في الأسعار مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

وبلغت أسعار الخردة 351  دولارا / طن، مقارنة  353 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بتراجع 2 دولار. 

وسجلت أسعار خام الحديد نحو  106 دولارات / طن، مقارنة بنحو 103 دولارت / طن بأسعار الأسبوع الماضي، بزيادة 3 دولارت.

فيما ارتفعت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 555 – 560 دولارا للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح نحو 490 – 510 دولارات / طن.

أسعار الحديد اليوم الخميس  في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثالث علي التوالي، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر 2025.

أسعار الحديد اليوم أسعار حديد التسليح أسعار مربعات الصلب أسعار خام الحديد أسواق الحديد والمعادن

