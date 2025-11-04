قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت

حديد
حديد
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار الفروق بين المصانع والموزعين، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت مستويات متفاوتة، بينما حافظت باقي مواد البناء مثل الرمل والزلط على استقرارها مع اختلافات في بعض المناطق.

أسعار الحديد للطن من أرض المصنع..

حديد عز: 38,200 جنيه

حديد بشاي: 41,000 جنيه

حديد المصريين: 38,000 جنيه

حديد الجارحي: 36,000 جنيه

حديد المراكبي: 37,500 جنيه

حديد العشري: 39,500 جنيه

حديد السويس: 39,000 جنيه

حديد الكومي: 36,000 جنيه


أسعار الأسمنت للطن من أرض المصنع..

الأسمنت الرمادي: 3,896 جنيه

أسمنت السويدي: 3,650 جنيه

أسمنت السويس: 3,450 جنيه

أسمنت حلوان: 3,460 جنيه

أسمنت الفهد: 3,600 جنيه

أسمنت العسكري: 3,500 جنيه

الأسمنت المقاوم: بين 3,700 و3,900 جنيه


أسعار باقي مواد البناء

الرمل الناعم: 160 جنيهًا للمتر المكعب

الرمل الخشن: 180 جنيهًا للمتر المكعب

الزلط الكبير: من 405 إلى 430 جنيهًا للمتر المكعب

الزلط الصغير: من 380 إلى 400 جنيهًا للمتر المكعب

الطوب الأحمر: من 950 إلى 1,200 جنيه للألف طوبة حسب المقاس

الجبس: من 1,200 إلى 1,400 جنيه للطن


ويؤكد خبراء السوق أن حالة الاستقرار الحالية قد تكون مؤقتة، إذ تظل أسعار مواد البناء مرتبطة بعوامل خارجية مثل تكاليف الطاقة وأسعار الخامات المستوردة وسعر الدولار

بينما تلعب تكاليف النقل دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك في مختلف المحافظات.

حديد أسمنت نقل

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

ترامب: أي يهودي يصوت لزهران ممداني شخص غبي

تشديد القيود علي نساء أفغانيات

فرانس برس: الأمم المتحدة تعلق عملياتها على الحدود الأفغانية مع إيران

أمير قطر والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أمير قطر وأمين الأمم المتحدة يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

بالصور

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

