اقتصاد

أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية فيما تباينت عالميا خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2025، في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025.

أسعار الحديد اليوم الإثنين  في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثالث علي التوالي، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والمعادن العالمية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا مع بعض التحركات المحدودة في الأسعار مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

وبلغت أسعار الخردة 351  دولارا / طن، مقارنة  353 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بتراجع 2 دولار . 

وسجلت أسعار خام الحديد نحو  106 دولارات / طن، مقارنة بنحو 103 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي، بزيادة 3 دولار.

فيما ارتفعت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 555 – 560 دولارا للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح نحو 490 – 510 دولارا / طن.

فرض رسوم وقائية

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.

أسعار الحديد أسعار حديد التسليح أسواق الحديد والمعادن أسعار الخردة متوسط سعر الحديد

