أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يعبر عن قدرة مصر وحضارتها العريقة
رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
حكم إطلاق عبارة الجمعة السوداء.. الإفتاء: يوم عظمه الله وجعل فيه ساعة استجابة
أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

متوسط سعر بيع الدولار اليوم
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام  تعاملات اليوم الأحد 2 نوفمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس لنحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( إتش إس بي سي HSBC، القاهرة، قطر الوطني)  ليسجل 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (نكست، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، الشركة المصرفية العربية، مصرف أبو ظبي الإسلامي) ليسجل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الكويت الوطني، العقاري المصري العربي،  المصرف العربي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي،  العربي الإفريقي الدولي) لنحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الإسكندرية،  البركة، المصرف المتحد)  ليسجل 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (كريدي أجريكول، أبو ظبي التجاري، تنمية الصادرات) نحو 47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، أبو ظبي الأول) عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو 47.17 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو:

 47.19 جنيه للشراء.

 47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو:

 47.19 جنيه للشراء.

 47.29 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 

47.23 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

47.24 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم 

47.23 جنيه للبيع.

