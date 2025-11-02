قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الدولار تستقر عقب التراجع.. وهذا ثمنه في البنك الأهلي

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 2-11-2025، عقب تراجعها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس  47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار  البنك العقاري المصري العربي 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ميد بنك 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 47.15  جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.15  جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.15  جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.15  جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

