أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض
رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 164 مسيرة أوكرانية
عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟
المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم
عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية
عاجل .. مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة
«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير
«هويتنا تجمعنا».. فاروق حسني يكشف عن رسالته للأجيال القادمة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ
Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية
أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

أسعار الدواجن، استقرت على تراجع الأسبوع الماضي في المزارع والأسواق، بعد ارتفاع نهاية الشهر الماي.

 وكانت سعر كيلو الدواجن في الأسواق تراجع في الاسواق بنحو 4 جنيهات، لتعود إلى نفس أسعار أول الشهر الماضي.

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 61 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 61 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 71 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم


وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 61 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 71 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 58 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 93 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 100 و105 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً.

الكتكوت "ساسو": 16 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 9 و11 جنيهاً.

كتكوت فيومي 12 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 190و 210 جنيهات.

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين45  و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

