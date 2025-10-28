البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل

تبدأ الحكومة المصرية اعتبارا من مساء الخميس المقبل، في تفعيل

التوقيت الشتوى اعتبارا من الحادية عشر مساءا، بموجب القانون رقم 34 لسنة 2025.



وأخطرت مجموعة من البنوك العاملة داخل السوق المصرية، عملاءها في ارسال رسائل عبر الهواتف المحمول الخاصة بهم، تتضمن تنبيهمم بضرورة تعديل نظام التوقيت الشتوى منعا لتأثر الخدمات الإلكترونية البنكية المربوطة بالموبايل الخاص بهم.



وتضمنت التعليمات ضرورة تحديث التوقيت الشتوى مساء الخميس المقبل، خشية تأثير الإنترنت البنكي، والمحفظة الإلكترونية، والتطبيقات البنكية على الهواتف المحمولة، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، مشيرة إلى أن مدة التأثر تختلف من بنك لآخر.

شددت التعليمات الصادرة من البنوك على ضرورة التأكد من استمرار عمل الموبايل وأجهزة الحاسب الآلي لابتوب بالتوقيت الصحيح لتجنب أي مشكلات قد تواجههم في أداء المعاملات المالية أو استقبال الرقم السري المتغير (OTP) خلال فترة التحول بين التوقيتين الصيفي والشتوي.