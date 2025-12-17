بعد وفاتها إثر حريق.. لماذا غابت نيفين مندور عن الساحة الفنية؟

في صباح حزين لفن مصر، فقدت الساحة الفنية الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا، إثر حريق شب في شقتها بالإسكندرية أدى إلى اختناقها.

الحادث أثار حالة من الحزن بين زملائها ومحبيها، الذين نعوها على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة.

الحادث وملابساته

أعلن الفنان شريف إدريس، عبر حسابه على فيسبوك، وفاة الفنانة قائلاً: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك".

وكشف شريف لإحدى وسائل الإعلام المحلية أن نيفين مندور لقيت مصرعها إثر الحريق الذي نشب في شقتها بمنطقة العصافرة، والذي تسبب في اختناقها قبل محاولة إنقاذها.

كما نعت الفنانة لقاء الخميسي الراحلة بقولها: "ارقدي في سلام".

وأعلن المهندس مصطفى أحد جيرانها، في منشور على صفحته على الفيس بوك أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مختنقة بسبب حريق في منزلها بالعصافرة أدى لوفاتها وذلك حسب ماعلمت من الأسرة.

التحقيقات والنيابة العامة

تقوم نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية بالتحقيق في وفاة الفنانة، حيث تم ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، واستكمال تحريات المباحث وسؤال شهود العيان.

كما تم التحفظ على جثمان الفنانة بالمشرحة وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، فيما انتقل عضو من النيابة لمعاينة موقع الحادث في الطابق الرابع من البرج السكني المكون من 13 طابقًا.

تفاصيل حياة الفنانة نيفين مندور

دخلت نيفين مندور عالم الفن عام 2003 من خلال فيلم "اللي بالي بالك" مع النجم محمد سعد، حيث قدمت دور "فيحاء"، زوجة الضابط رياض المنفلوطي.

وشاركت لاحقًا في مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" عام 2005 مع الفنان خالد النبوي، قبل أن تختفي عن الأنظار لمدة 17 عامًا، لتظهر لاحقًا في أحد البرامج التلفزيونية لتتحدث عن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية.

الغياب الطويل والشائعات التي لاحقتها

ابتعدت الفنانة الراحلة نيفين مندور عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، وسط جدل متكرر حول حياتها الشخصية، لكنها أوضحت في ظهورها الإعلامي الأخير أن الكثير من هذه الأخبار لم تكن دقيقة، وأنها اختارت عدم الرد على الشائعات والابتعاد عن الصخب الإعلامي.

أسباب الابتعاد عن التمثيل

كشفت نيفين في لقاء تلفزيوني أنها ابتعدت عن العمل الفني بسبب مرض والدتها ووفاتها، إضافة إلى اعتراض والدها لاحقًا على عودتها للتمثيل.

كما نفت بشكل قاطع كل ما أُشيع عن زواجها من الفنان محمد سعد، مؤكدة أن العلاقة كانت زمالة فنية فقط ولم تتجاوز ذلك.