اقتصاد

هبوط جديد.. سعر الدولار في مصر الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام  اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر يوم الأربعاء

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع. 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ميد بنك لنحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنوك (التنمية الصناعية،  العربي الأفريقي) نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك التجاري الدولي CIB نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس، المصرف العربي) نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي،  فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المتحد) نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك نكست لنحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( قطر الوطني، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، إتش إس بي سي HSBC، البركة، الشركة المصرفية الدولية، تنمية الصادرات ) نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (أبوظبي الأول،أبوظبي التجاري) نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدى أجريكول نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة عند  48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي ليسجل 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ليسجل 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع..

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو  48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي نحو  48.10 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

48.27 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء 

48.16جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الاربعاء 

48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الاربعاء 

50.31 جنيه.

