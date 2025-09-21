قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
باباك أماميان: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة جيوسياسية كبيرة
العاملين بالنقل البري ثمن دور الرئيس السيسي في مناصرة القضية الفلسطينية
اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار في مصر الآن
سعر الدولار في مصر الآن
علياء فوزى

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك المركزي ارتفاعا بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل 48.16 جنيه للشراء و 48.30 جنيه للبيع، مقابل  48.04 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع، سعر إغلاق الخميس الماضي، بزيادة 12 قرش.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام  تعاملات اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في منصر.

سعر الدولار في مصر يوم الأحد

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات)  لنحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع. 

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك نكست نحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.23 جنيه للشراء و 48.33 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ميد بنك نحو 48.20 جنيه للشراء و 48.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنوك (التنمية الصناعية،  العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.19 جنيه للشراء و 48.29 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (  العقاري المصري العربي، قطر الوطني، التعمير والإسكان،  المصرف المتحد، قناة السويس،  أبوظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB، الأهلي المتحد،أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، البركة  ) نحو 48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني، نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو  48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي ليسجل 48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ليسجل 48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  عند بنك القاهرة ليسجل  48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

48.30 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

48.24جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأحد 

50.31 جنيه.

