رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

شهدت سعر الدولار اليوم الأحد 21-9-2025، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 21 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.17 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك 48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.ز

سعر الدولار في بنك البركة 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار في بنك مصر 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.