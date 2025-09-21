قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
اقتصاد

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

شهدت سعر الدولار اليوم الأحد 21-9-2025، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 21 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.17 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك  48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد  48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.ز

سعر الدولار في بنك البركة 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي   48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر


سعر الدولار في بنك مصر  48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس    48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف العربي    48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي   48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك  تنمية الصادرات   48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني   48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار الان سعر الدولار أمام الجنيه

