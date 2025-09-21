قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪؜ المقررة نقدًا للمصدرين

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ ٥٠٪؜ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، حيث صرفت ٦٠١ شركة مصدرة ٣٦٨ مليون جنيه، إضافة إلى ما تم صرفه يوم ١٢ أغسطس الماضي، لافتًا إلى أننا نعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

تخصيص ٤٥ مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات

 

قال الوزير، إن العام المالى الحالى يشهد تخصيص ٤٥ مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، تمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٥ مليار جنيه.

صرف الدفعة الأولى 

أشارت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات»، موضحة أنه بالتعاون مع البنك المركزي في تيسير عملية الصرف للمصدرين، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.

المالية المستحقات المتأخرة للمصدرين السيولة النقدية الأسواق

