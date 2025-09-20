رئيس الجمارك: توجيهات من المالية بتسهيل حركة التجارة وتعزيز بيئة الاستثمار

قام أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، جولة ميدانية إلى جمارك جنوب سيناء، يرافقه سلمي سالم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، وعدد من القيادات الجمركية.

وأكد أموي، أن أحمد كجوك، وزير المالية وجّه بتكثيف الجهود لتطوير الأداء الجمركي في الموانئ البحرية والبرية والجوية؛ لتحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز بيئة الاستثمار.

استهل أموي، جولته بلقاء اللواء بحري أركان حرب وائل السماديسي، رئيس هيئة ميناء نويبع، حيث بحثا معًا آليات تطوير حركة التجارة، وسبل تحسين إدارة المهمل والمخازن، وتحقيق الانضباط والشفافية في العمل الجمركي.

وعقد أموي، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بجمارك نويبع، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرصه على تحسين بيئة العمل، وتقديم كل سُبل الدعم لتجاوز التحديات التي تواجه العاملين في المنظومة الجمركية.

وتفقد أموي، خلال جولة ميدانية بميناء نويبع البحري، أعمال تركيب أجهزة الفحص بالأشعة، ومبنى الإدارة العامة للمهمل «المخزن»، والمركز اللوجستي، إلى جانب إدارات الإفراج المؤقت وساحات الكشف للبضائع الواردة والصادرة.

والتقى، خلال جولته بعدد من المتعاملين المصريين والعرب، واستمع إلى أبرز التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم لتيسير عمل المنظومة الجمركية، وعقد لقاءً أيضًا مع عدد من المستخلصين الجمركيين لبحث سبل تسهيل إجراءات التخليص الجمركي.

وشملت الجولة زيارة مبنى جمارك نويبع القديم الذي يخضع حاليًا لعملية إحلال وتجديد، بالإضافة إلى تفقد استراحات العاملين، في إطار حرص المصلحة على توفير بيئة عمل مناسبة ومُحفزة ومتطورة

واختتم زيارته بمطار شرم الشيخ الدولي، حيث التقى بالعاملين واستمع لمطالبهم، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر في رفع جودة الأداء والخدمات، كما كرم سلمي سالم بمناسبة تقاعده، مشيدًا بإسهاماته المتميزة في خدمة العمل الجمركي.