الجمارك تنجح في تحصيل 12.126 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع متنوعة بالمزاد العلني

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن تحصيل 12.126 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع متنوعة بنظام المزاد العلني على مستوي 4 مناطق جمركية مركزية على مستوي الجمهورية.

قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك اليوم، إنها باعت 9 لوطات من السيارات بقيمة 4.23 مليون جنيه مقابل 12 لوط من البضائع المتنوعة بقيمة 7.9 مليون جنيه، ليصل مجمل ما تم بيعه بنظام المزاد العلني نحو 21 لوط من السيارات والبضائع بقيمة إجمالية بلغت 12.13 مليون جنيه.

أكد التقرير أن بيع تلك البضائع يأتي في إطار التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أوضحت المصلحة إنها نظمت مزادها العلني بمقر نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٣٦ من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس وسفاجا وسيناء .

تضمن تنظيم المزاد لصالح الإدارات المركزية بجمارك “ السويس، البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، المهمل والبيوع الجمركية بالسويس وسفاجا وسيناء”؛ حيث تمت عملية البيع بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية