الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل التعاملات

أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الاجنبية مستهل تعاملات الأسبوع  الحالي، وشهد الدولار هبوطا بقيمة 4 قروش مقارنة بسعر  ختام الأسبوع الماضي. 

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 22-12-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 22-12-2025:

سعر الشراء: 47.50 جنيه.

سعر البيع: 47.60 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-12-2025:

سعر الشراء: 31.35 جنيه.

سعر البيع: 31.53 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-12-2025:

سعر الشراء: 34.40 جنيه.

سعر البيع: 34.60 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 22-12-2025:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-12-2025:

سعر الشراء: 55.58 جنيه.

سعر البيع: 55.86 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 22-12-2025:

سعر الشراء: 63.45 جنيه.

سعر البيع: 63.75 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-12-2025:

سعر الشراء: 59.65 جنيه.

سعر البيع: 59.94 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 22-12-2025:

سعر الشراء: 7.44 جنيه.

سعر البيع: 7.47 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-12-2025:

سعر الشراء: 5.09 جنيه.

سعر البيع: 5.14 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري  اليوم الإثنين 22-12-2025:

سعر الشراء: 4.65 جنيه.

سعر البيع: 4.70 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 22-12-2025:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-12-2025:

سعر الشراء: 6.74 جنيه.

سعر البيع: 6.76 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-12-2025:

سعر الشراء: 30.10 جنيه.

سعر البيع: 30.60 جنيه. 

