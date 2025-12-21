أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 21-12-2025 أمام الجنيه |فيديو

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، خلال فقرته الاقتصادية، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 21 ديسمبر أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة.

أسعار صرف العملات اليوم:

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:

الشراء: 47.63 جنيه

البيع: 47.53 جنيه

اليورو الأوروبي:

الشراء: 55.82 جنيه

البيع: 55.69 جنيه

الجنيه الإسترليني:

الشراء: 63.75 جنيه

البيع: 63.59 جنيه

الريال السعودي:

الشراء: 12.70 جنيه

البيع: 12.67 جنيه

الدرهم الإماراتي:

الشراء: 12.96 جنيه

البيع: 12.94 جنيه

ويحرص برنامج «صباح البلد» على تقديم متابعة يومية لحركة أسعار العملات، بما يساعد المشاهدين على التعرف على آخر المستجدات في سوق الصرف.