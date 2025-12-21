قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
توك شو

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 21-12-2025 أمام الجنيه |فيديو

منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، خلال فقرته الاقتصادية، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 21 ديسمبر أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة.

أسعار صرف العملات اليوم:

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:

الشراء: 47.63 جنيه

البيع: 47.53 جنيه

اليورو الأوروبي:

الشراء: 55.82 جنيه

البيع: 55.69 جنيه

الجنيه الإسترليني:

الشراء: 63.75 جنيه

البيع: 63.59 جنيه

الريال السعودي:

الشراء: 12.70 جنيه

البيع: 12.67 جنيه

الدرهم الإماراتي:

الشراء: 12.96 جنيه

البيع: 12.94 جنيه

ويحرص برنامج «صباح البلد» على تقديم متابعة يومية لحركة أسعار العملات، بما يساعد المشاهدين على التعرف على آخر المستجدات في سوق الصرف.

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

