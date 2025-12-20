سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 20-12-2025

تشهد أسعار العملات الأجنبية في مصر حالة من الاستقرار مع اقتراب ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 20-12-2025 أمام الجنيه المصري.

لماذا استقرت العملات الأجنبية

مع إغلاق التداولات في البنوك المصرية وبعض مكاتب الصرافة منذ مساء الخميس الماضي ولمدة يومين اثنين بدأت اعتبارا من الجمعة وحتي مساء اليوم السبت بسبب إجازة الجهاز المصرفي.

حيث تراجعت معدلات التداول على العملات الأجنبية داخل السوق الرسمية بمناسبة تعطل العمل في البنوك بسبب مواعيد الإجازة الأسبوعية المقررة من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم

وفقا لتداولات اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه وفقا لما هو معلن من قبل البنك المركزي والتي سجلت ثباتًا دون تغيير حيث

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.7 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 63.56 جنيه للشراء و 63.75 جنيه للبيع

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.47 جنيه للشراء و 34.58 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.45 جنيه للشراء و 7.47 جنيه للبيع

الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.65 جنيه للشراء و 4.67 جنيه للبيع

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه 5.1 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 59.75 جنيه للشراء و59.94 جنيه للبيع

الـ100 ين الياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.5 جنيه للشراء و 30.59 جنيه للبيع

سعر الدولار الاسترالي

وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 31.4 جنيه للشراء و 31.5 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.74 جنيه للشراء و 6.76 جنيه للبيع