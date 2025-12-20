قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 20-12-2025

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

تشهد أسعار العملات الأجنبية في مصر حالة من الاستقرار مع اقتراب ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 20-12-2025 أمام الجنيه المصري.

لماذا استقرت العملات الأجنبية

مع إغلاق التداولات في البنوك المصرية وبعض مكاتب الصرافة منذ مساء الخميس الماضي ولمدة يومين اثنين بدأت اعتبارا من الجمعة وحتي مساء اليوم السبت بسبب إجازة الجهاز المصرفي.

حيث تراجعت معدلات التداول على العملات الأجنبية داخل السوق الرسمية بمناسبة تعطل العمل في البنوك بسبب مواعيد الإجازة الأسبوعية المقررة من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم

وفقا لتداولات اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه وفقا لما هو معلن من قبل البنك المركزي والتي سجلت ثباتًا دون تغيير حيث

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.7 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 63.56 جنيه للشراء و 63.75 جنيه للبيع

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو  34.47 جنيه للشراء و 34.58 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.45 جنيه للشراء و 7.47 جنيه للبيع

الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.65 جنيه للشراء و 4.67 جنيه للبيع

الكرون السويدي 

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه 5.1 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 59.75 جنيه للشراء و59.94 جنيه للبيع 

الـ100 ين الياباني 

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.5 جنيه للشراء و 30.59 جنيه للبيع

سعر الدولار الاسترالي 

وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 31.4 جنيه للشراء و 31.5 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو  6.74 جنيه للشراء و 6.76 جنيه للبيع

مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار اليوم سعر الجنيه الإسترليني سعر اليورو اليوم سعر الفرنك السويسري سعر العملات الأجنبية اليوم البنك المركزي البنوك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

سحلب

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

النعناع

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

بالصور

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد