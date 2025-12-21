قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
50 تحالفًا وشركة يشاركون في تطوير مطار الغردقة.. ومصر للطيران ترفع جاهزيتها | تفاصيل
استراتيجية الدولة للكلاب الضالة.. حل مُستدام يُحافظ على التوازن البيئي في مصر | تفاصيل
منتخب مصر بين التحدّي والضغط.. «التابعي» يوضح خطة النجوم للفوز بأمم إفريقيا: «معانا لاعيبة تقال»
خلافات أسرية كشفت الجانب المظلم بحياته.. كواليس أزمة إبراهيم سعيد مع طليقته بعد تبادل الاتهامات وإخلاء سبيله
تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وفينيسيا اعتباراً من 2026
أعلى سعر دولار اليوم 21-12-2025
جيش الاحتلال يُنهي مهامه في الخط الأصفر جنوب غزة.. ويحل اللواء 188 محله
ماذا تفعل في أول ليلة من رجب؟.. اغتنم 170 دقيقة لن تتكرّر قبل عام
نقاط القوة والضعف.. «التابعي» يحذر: خط دفاع مصر قبل أمم إفريقيا ليس في أفضل حالاته
أرسنال يحسم مواجهة إيفرتون 1-0 في لقاء اتسم بالندية بالدوري الإنجليزي
ريال مدريد يتخطى «إشبيلية» بثنائية ويشعل صراع الصدارة في الليجا
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 21-12-2025

محمد يحيي

ثبت سعر أكبر دولار في تداولات صباح اليوم  الأحد الموافق 21-12-2025 داخل البنوك المصرية لليوم الثالث على التوالي ودون تغيير.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع .

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

بنوك تبيع الدولار بسعر مرتفع

واعلنت مجموعة من البنوك تداول سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة مرتفعة وخصوصا داخل بنك العربي الافريقي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

تعاملات البنوك اليوم

خلال الساعات القلائل المقبلة، تبدأ البنوك المصرية عملها اعتبارا من صباح اليوم بعد إجازة رسمية استمرت لمدة يومين.

الدولار يتراجع

مع بدء تعاملات اليوم الأحد، استقر سعر الدولار دون تغيير علي مستوي أكثر من 35 بنكًا حكوميًا وخاصًا منذ آخر يوم عمل في البنوك

إجازة البنوك

مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي مساء الخميس الماضي؛ عطل البنك المركزي المصري العمل في كافة البنوك وفروعها بمناسبة بدء مواعيد الإجازة الأسبوعية المحددة كل جمعة وسبت أسبوعياً.

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم اداخل الأسواق الرسمية .

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدرجات مستقرة منذ آخر يوم تداول له يوم الخميس الماضي

بلغ متوسط سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.43 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنكي الاسكندرية و سايب.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول"

وسجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، HSBC، قناة السويس، الكويت الوطني، ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، المصري المتحد،العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان،المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي ، قطر الوطني QNB،نكست، الأهلي الكويتي"

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان «Master Talks»، بهدف دعم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين.

وتناولت الجلسة استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصرفي، إلى جانب عرض أبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.

ويمثل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة ندوات «Master Talks» المتخصصة، حيث تُخصص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي.

 وركزت المناقشات على أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل الأنظمة المالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك المركزي

