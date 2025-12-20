سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 20-12-2025

واصل الدولار الأمريكي ثباته أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، في جميع البنوك المصرية، وسجل البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.51 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.48 جنيه للشراء.

47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.57 جنيه للشراء.

47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.