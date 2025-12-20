سعر الدولار مساء اليوم السبت 20-12-2025

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 20-12-2025 داخل الأسواق الرسمية .

الدولار ثابت اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدرجات مستقرة منذ آخر يوم تداول له يوم الخميس الماضي

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.43 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنكي الاسكندرية و سايب.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول"

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، HSBC، قناة السويس، الكويت الوطني، ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، المصري المتحد،العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان،المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي ، قطر الوطني QNB،نكست، الأهلي الكويتي"

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي.