بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا

أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن روسيا الاتحادية تولى أهمية خاصة بالعلاقات المتبادلة مع الدول الإفريقية وتفعيل التعاون البناء فى جميع المجالات.

وقال سيرجي لافروف، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن المناقشات مع الدول الافريقية سوف تكون مثمرة ، متمنيا النجاح والتوفيق لمخرجات المؤتمر، مؤكدا أن الاقتراحات المتفق عليها سوف يتم الاشراف على تنفيذها وعلينا تلخيص ماتم من الاتفاقيات خلال العام الماضى ، مع تنفيذ آليات اقتراحات العام المقبل.

وتابع وزير الخارجية الروسي، أنه سيستمر الحوار السياسي المنفصل مع الدول الافريقية ، مؤكد أن التبادل التجارى مع أفريقيا ازداد بنسبة 16% وبلغ نحو 28 مليار دولار.