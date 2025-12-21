قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استنفار أمني بواشنطن: الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار بقلب العاصمة
70 متنافسا على 35 مقعدا.. تعرف على المرشحين بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
عماد الدين أديب يكشف عن أكثر شيء يخشاه الأمريكيين في 2026
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد سماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بينه وبين طليقته
بيان عاجل من "النقل النهري" بشأن حادث تصادم باخرتين سياحيتين في إسنا
لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان
أحب أعيش دور المظلوم| أحمد العوضي يكشف الشخصيات القريبة له في التمثيل
سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة
وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
مرأة ومنوعات

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

القرفة والكركم
القرفة والكركم

قالت دانا هونيس، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الصحة العامة و أخصائية تغذية سريرية أولى في مركز رونالد ريغان الطبي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في تصريح خاص لموقع فري ويل هيلث الدولى، يحتوي كل من القرفة والكركم على مركبات مضادة للالتهابات حيث يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على خفض السيتوكينات الالتهابية وبالمثل، يحتوي القرفة أيضاً على مركبات مضادة للالتهابات، لذا فإن اختيار أي منهما خيارٌ ممتاز.

بينما قالت ستيفاني جونسون، أخصائية التغذية المسجلة والحاصلة على دكتوراه في التغذية السريرية ، والأستاذة المساعدة في قسم خدمات التغذية السريرية والوقائية في كلية روتجرز للمهن الصحية، لموقع Verywell، تعمل مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة داخل الجسم ويحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك خلل في التوازن بين الجذور الحرة وتأثيرات مضادات الأكسدة في تحييدها، مما يؤدي في النهاية إلى التهاب داخل الجسم.

الفرق بين الكركم والقرفة 

يحتوي الكركم والقرفة على مركبات مضادة للأكسدة مختلفة  ومضاد الأكسدة الأساسي في الكركم هو الكركمين ، بينما تحتوي القرفة على سينامالدهيد .

على الرغم من أنها قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، إلا أنه لا ينبغي استخدامها بدلاً من الأدوية أو العلاجات الأخرى التي يوصي بها طبيبك.

الأبحاث تدعم التأثيرات المضادة للالتهابات للكركم

إن مسألة ما إذا كان الكركم أو القرفة أفضل في تخفيف الالتهاب مسألة معقدة.

قالت جونسون: من الصعب الجزم بذلك، لأنه على حد علمي، لا توجد دراسات تقارن تأثيرات الكركم والقرفة على مؤشرات الالتهاب لدى البشر و إجراء تجربة سريرية عشوائية مضبوطة هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التأكد ومع ذلك، فإن الأبحاث المتعلقة بتأثير الكركم على المؤشرات الالتهابية أكثر جوهرية من تلك المتعلقة بالقرفة.

من المهم ملاحظة أن جرعات المكملات الغذائية المستخدمة في هذه الأنواع من الدراسات هي أكثر بكثير مما قد تستهلكه من خلال الأطعمة المنكهة بهذه التوابل.

قد يحتوي القرفة على مضادات أكسدة أكثر من الكركم ويبقى تحديد ما إذا كان أحدهما يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الآخر أمراً غامضاً بالمثل.

وقال جونسون: استنادًا إلى الاختبارات المعملية، ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال لأن شكل التوابل وكيفية اختبارها يؤثران على قياسات مضادات الأكسدة فيها.

ومع ذلك، بشكل عام، يُعتقد أن القرفة تتمتع بنشاط مضاد للأكسدة أكبر من الكركم، كما قال جونسون، على الرغم من أن الكركم أكثر دراسة.

وأضافت: من المهم أيضاً معرفة أن الاختبارات المعملية لمستويات مضادات الأكسدة لا تترجم دائماً إلى أهمية سريرية وهناك عوامل أخرى تؤثر على نشاط مضادات الأكسدة، بما في ذلك الامتصاص والكمية المستهلكة.

ما هي الكمية التي يجب تناولها من الكركم أو القرفة

طالما أنك لا تبالغ في ذلك، فمن المحتمل أن يكون من الآمن البدء في إضافة هذه التوابل إلى وصفاتك المفضلة.

يُعتبر استخدام الكركم والقرفة بكميات الطهي المعتادة آمناً بشكل عام لمعظم الناس ومع ذلك، فإن الإفراط في تناولهما، وخاصة في أشكال المكملات الغذائية المركزة، قد يشكل مخاطر صحية.

من الصعب تحديد كمية معينة من الكركم أو القرفة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي، أو عن طريق المكملات الغذائية، للمساعدة في تخفيف الالتهاب.

يمكن أن توفر الأبحاث مخططًا تقريبيًا لما قد يكون مفيدًا وخلصت إحدى الدراسات إلى أن تناول 1000 إلى 2000 ملليجرام من الكركم يوميًا قد يكون مفيدًا.

"هذا يعادل 1-2 جرام في اليوم وللمقارنة، تزن ملعقة صغيرة من الكركم حوالي جرامين.

بالنسبة للقرفة، تشير الأبحاث إلى أن إضافة حوالي جرام واحد (نصف ملعقة صغيرة تقريباً) إلى نظامك الغذائي يومياً قد يكون كافياً.

قالت هونيس: هناك عيوب قليلة لإضافة هذه التوابل إلى نظامك الغذائي إلا إذا كان لديك جهاز هضمي حساس للغاية".

