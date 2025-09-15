قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
شعبة الجمارك: مطلوب الاستمرار في تبسيط إجراءات الإفراج وتسريع حركة التجارة

ولاء عبد الكريم

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عدة قرارات لتقليل زمن الإفراج للوصول إلى المستهدف للعام الحالي وهو يومين عمل بدلًا من 5 أيام حاليًا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم في جذب الاستثمارات وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين للدخول في السوق المصري.

وأكد العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم أن مصلحة الجمارك تُعد البوابة التي تمر من خلالها جميع الواردات والصادرات، وهي محرك للاقتصاد، وتؤدي دورًا محوريًا في دعم الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأمن القومي.

وطالب العرجاوي باستمرار تبسيط الإجراءات، وتسريع حركة التجارة، ودعم الصادرات، ومناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التعاملات اللوجستية، وفرص تحسين كفاءة التبادل، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال والاستثمار.

كما أكد أن تقليص زمن الإفراج الجمركي سيسهم في تقليل تكاليف التشغيل، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ضمان استمرار منظومة الرقابة وحماية المجتمع عبر آليات متطورة لإدارة المخاطر.

وأضاف أن ذلك سيسهل التجارة العالمية ويزيد التدفقات الاستثمارية إلى مصر، مؤكدًا أن مصر وضعت نفسها على خريطة المراكز اللوجستية الأكثر تنافسية في المنطقة.

محمد العرجاوي رئيس شعبة الجمارك

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

