شعبة الجمارك: مطلوب الاستمرار في تبسيط إجراءات الإفراج وتسريع حركة التجارة

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عدة قرارات لتقليل زمن الإفراج للوصول إلى المستهدف للعام الحالي وهو يومين عمل بدلًا من 5 أيام حاليًا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم في جذب الاستثمارات وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين للدخول في السوق المصري.

وأكد العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم أن مصلحة الجمارك تُعد البوابة التي تمر من خلالها جميع الواردات والصادرات، وهي محرك للاقتصاد، وتؤدي دورًا محوريًا في دعم الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأمن القومي.

وطالب العرجاوي باستمرار تبسيط الإجراءات، وتسريع حركة التجارة، ودعم الصادرات، ومناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التعاملات اللوجستية، وفرص تحسين كفاءة التبادل، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال والاستثمار.

كما أكد أن تقليص زمن الإفراج الجمركي سيسهم في تقليل تكاليف التشغيل، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ضمان استمرار منظومة الرقابة وحماية المجتمع عبر آليات متطورة لإدارة المخاطر.

وأضاف أن ذلك سيسهل التجارة العالمية ويزيد التدفقات الاستثمارية إلى مصر، مؤكدًا أن مصر وضعت نفسها على خريطة المراكز اللوجستية الأكثر تنافسية في المنطقة.