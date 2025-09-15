10 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بنظام الجمارك من قبل المخلصين الجمركيين

تضمن قانون الجمارك ، على عدة ضوابط تلتزم بها مصلحة الجمارك من خلال إلزام المخلصين الجمركيين بالقواعد المنظمة لعملهم، وذلك في إطار حرص الدولة على ضبط المنظومة الجمركية ومنع أي تجاوزات قد تضر بالاقتصاد الوطني أو تعطل حركة التجارة.

وأقر القانون الجمارك ، غرامات مالية حال مخالفة المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.

في هذا الصدد، نص القانون على أن تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .



كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .



وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب ، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني .

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من خالف حكم المادة السابقة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه .