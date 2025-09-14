ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي إلى التوقف عن شراء النفط الروسي، وأعاد مجددا التلويح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على المنتجات الصينية وإلى 100% على الواردات الصينية التي تدخل مشتقات النفط الروسي في إنتاجها.

ونقلت شبكة يور نيوز الإخبارية عن الرئيس الأمريكي قوله إن استمرار بعض دول حلف شمال الأطلنطي في شراء النفط الروسي يضعف قدرة الحلف التفاوضية مع موسكو وفي المقابل يعطي روسيا ورقة تفاوضية ضاغطة في مواجهة الحلف.

وتعد تركيا وهي إحدى الدول للأعضاء في حلف الشمال للأطلنطي وثالث أكبر مستورد للنفط الروسي منذ العام 2023 إلى جانب مستوردين كبار من خارج الحلف هم الصين والهند كما تعد المجر وسلوفاكيا وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلنطي من دول الحلف المعتمدة على النفط الروسي.

وقال ترامب إنه لو كان موجودا في السلطة لما كانت الحرب الروسية الأوكرانية قد نشبت أما الآن فهو يعمل كرئيس للولايات المتحدة على إيقافه تلك الحرب.