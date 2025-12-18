قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل قراءة القرآن بدون وضوء مقبولة أم يضيع ثوابها ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
رسميا.. سعر الدولار في مصر يوم الخميس 18-12-2025
نظام صواريخ "آرو 3" يتصدر المشهد.. إسرائيل تبرم صفقة دفاعية بمليارات الدولارات مع ألمانيا
مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته العاملة؟.. الإفتاء توضح
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
قرارت عاجلة من جامعة العاصمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
ترامب يعلن: الجنود سيتلقون شيكات بقيمة 1776 دولارا قبل عيد الميلاد
مفيش حاجة رسمي.. خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل ناصر منسي عن الزمالك
ترامب: لقد جلبت السلام إلى الشرق الأوسط وأعدت الرهائن
ترامب يعلن انتصاره في الاقتصاد رغم المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باق 12 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب عداد الكهرباء القديم من التأخر فى دفع فاتورة الكهرباء، وإلا سيتم دفع غرامة 7%من قيمة الفاتورة،  وإذا تأخر شهرا آخر سيتم رفع العداد وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، موضحة أن عدد العدادات القديمة وصل إلى 42 مليون عداد منهم 4.5 مليون عداد معطل سيتم تغييرها بالفعل .

تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم


طبقا لإصدار فاتورة كهرباء ديسمبر فباقى 12 يوم  على آخر موعد لتحصيل فاتورة الكهرباء، قبل رفع العداد لمن لم يسدد فاتورة الكهرباء .

كان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد ، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .

وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعاقد مع المواطن: أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد فى حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلا ، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد ، حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنين ، و فى حالة الاصرار على عدم السداد او طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع .

حالات رفع عداد الكهرباء القديم


1- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).

2-  إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.

3-  توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

4- قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

5-  إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

6-  قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

7-  قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.

8-  تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید

9-  قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .

10-  رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.

11-  تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.

عداد الكهرباء القديم فاتورة الكهرباء عداد الكهرباء عداد كهرباء مسبق الدفع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات|صور

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

ChatGPT

تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات

ترشيحاتنا

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

عواصف

لا ترى بالعين المجردة.. دوامات خفية تهدد سواحل العالم| ما القصة؟

رحلة طيران

فأر على ارتفاع 10 آلاف متر.. لحظات ذعر تُربك رحلة عابرة للأطلسي| أيه الحكاية؟

بالصور

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره
تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره
تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد