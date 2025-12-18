مؤشرات أولية للحصر العددي لدائرة العاشر من رمضان بانتخابات النواب

أعلن المستشار أسامة أبو العزم رئيس اللجنة العامة المشرفة على الدائرة الثالثة بمحافظة الشرقية، ومقرها مدينة العاشر من رمضان، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 250 ألفا و350 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 14 ألفا و312 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 13 ألفا و786 صوتا، بينما الأصوات الباطلة بلغت 526 صوتا.

تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.