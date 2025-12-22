كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

تصدرت نبوءات العرافة البلغارية بابا فانجا المشهد مجددًا، مع تداول توقعات منسوبة لها عن عام 2026، رغم مرور نحو ثلاثة عقود على وفاتها.





ووفقًا لما نقلته صحف بريطانية، نسبت إليها توقعات صادمة، من بينها تواصل البشر مع حضارة فضائية عبر وصول مركبة ضخمة إلى الأرض، إضافة إلى تحذيرات من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب التوتر بين القوى الكبرى.





كما تحدثت النبوءات عن كوارث طبيعية واسعة النطاق، مقابل توقعات إيجابية باختراقات علمية في مجالات الطاقة والطب.





ورغم ذلك، يشكك العلماء في صحة هذه التنبؤات لغياب أي دلائل علمية موثوقة.





