الجمارك تبيع بضائع وسيارات بـ 24.911 مليون جنيه.. تفاصيل

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تحصيل 24.911 مليون جنيه من عمليات بيع بضائع متنوعة بنظام المزاد العلني.

تأتي تفاصيل تلك الحصيلة وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية والذي تضمن إقامة الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك مناطق “ القاهرة، الإسكندرية، مطروح” بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمة الحكومية.

تفاصيل المزاد

قالت مصلحة الجمارك إنه تم تنظيم جلسة المزاد داخل نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، حيث تم بيع 132 لوط من السيارات والبضائع المتنوعة.

تضمنت البضائع المباعة رواكد السيارات والبضائع المخزنة بساحات جمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح.

أضاف التقرير أنه تم بيع 11 لوط سيارات وبضائع متنوعة بقيمة 24.911 مليون جنيه، منها 5 لوطات بجمارك القاهرة بقيمة 23.03 مليون جنيه و6 لوطات أخرى بجمركي الإسكندرية ومطروح بقيمة 1.882 مليون جنيه.

وتأتي عمليات البيع بالمزاد العلني التي تنتهجها مصلحة الجمارك المصرية، ضمن التكليفات الرئاسية بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.