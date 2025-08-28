جمارك برج العرب تحبط محاولتين لتهريب مواد مخدرة وأدوية بـ 4.23 مليون جنيه

أحبطت جمارك مطار برج العرب برئاسة جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية؛ محاولتي تهريب أدوية تجميل ومواد مخدرة بقيمة إجمالية تبلغ 4.23 مليون جنيه.

قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، إن المحاولة الأولى كانت عبارة 100 علبة أمبولات ضمن أدوية التجميل بإجمالي 300 أمبول بقيمة 3.87 مليون جنيه؛ كانت داخل حقيبتين صحبة احدى القادمات من دبي بالمخالفة لقوانين الاستيراد والتصدير والجمارك ومزاولة مهنة الصيدلة ولوائحهم التنفيذية.

وذكر التقرير أن المحاولة الثانية كانت عبارة عن قيام إحدى القادمات من فيينا ومتجهة لتركيا بنظام الترانزيت حيث تم اكتشاف 120 قرصا مخدرا بقيمة 360 ألف جنيه.

تم تشكيل لجنتين جمركيتين برئاسة كل من تامر الخولي ومحمد عبد السلام وعضوية كل من "عمرو عبد الرحمن، عمرو سامي، أسماء عدلي، وجهاد جلال، صالح حميدة".

وقرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 7 و 8 لسنة 2025 وإحالة الراكبة والمضبوطات والمستندات إلى شرطة أمن الموانئ لاتخاذ شؤونها مع النيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، والتصدي لمحاولات التهرب الجمركي .