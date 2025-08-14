الجمارك تبيع بضائع وسيارات بـ15.85 مليون جنيه بجلسة مزاد علني ..تفاصيل

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بيع 110 لوط من البضائع المتنوعة والسيارات في جلسة مزاد علنية لصالح منفذي السلوم والإسكندرية.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، عن عمليات البيع تمت بنظام المزاد العلني والتي جرى تنظيمها اليوم بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

جاء عمليات التصرف في تلك البضائع وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من البضائع الراكدة والمهلة والمخزنة بالموانئ الجمركية.

قال التقرير إن هناك توجيها من قبل القيادة السياسية للحكومة تحديدا مصلحة الجمارك بالعمل على المتابعة الدورية للمستودعات والمخازن للتخلص الفوري والعاجل من البضائع المكدسة والمهملة حتي يتسني للجهات المعنية تيسير بوابات العبور ومستودعات التخزين بما يدعم التجارة الدولية ويساعد في تسهيلها.

أضاف التقرير أنه تم بيع ١١٠ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك، تضمنت البيع نهائيا لعدد 2 لوط سيارات بقيمة 1.705 مليون جنيه و 7 لوطات بضائع متنوعة بـ14.142 مليون جنيه.

وفقا للتقرير فإن جملة البضائع المباعة نحو 10 لوطات بقيمة 15.85 مليون جنيه.