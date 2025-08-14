قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من القاهرة.. فصائل فلسطين تدعو لوحدة وطنية عاجلة لوقف العدوان ومواجهة التهويد
فتح: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن شرقي القدس تحمل خطورة بالغة
وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار
الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد
خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك
النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح
عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة
تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟
خالد الغندور يكشف تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
عبير الشربيني متحدثا رسميا باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
مصطفى محمد يخطف الأنظار في استعدادات نانت للموسم الجديد
اقتصاد

الجمارك تبيع بضائع وسيارات بـ15.85 مليون جنيه بجلسة مزاد علني ..تفاصيل

مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك
محمد يحيي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بيع 110 لوط من البضائع المتنوعة والسيارات في جلسة مزاد علنية لصالح منفذي السلوم والإسكندرية.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، عن عمليات البيع تمت بنظام المزاد العلني والتي جرى تنظيمها اليوم بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

جاء عمليات التصرف في تلك البضائع وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من البضائع الراكدة والمهلة والمخزنة بالموانئ الجمركية.

قال التقرير إن هناك توجيها من قبل القيادة السياسية للحكومة تحديدا مصلحة الجمارك بالعمل على المتابعة الدورية للمستودعات والمخازن للتخلص الفوري والعاجل من البضائع المكدسة والمهملة حتي يتسني للجهات المعنية تيسير بوابات العبور ومستودعات التخزين بما يدعم التجارة الدولية ويساعد في تسهيلها.

أضاف التقرير أنه تم بيع ١١٠ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك، تضمنت  البيع نهائيا لعدد 2 لوط سيارات بقيمة 1.705 مليون جنيه و 7 لوطات بضائع متنوعة بـ14.142 مليون جنيه.

وفقا للتقرير فإن جملة البضائع المباعة نحو 10 لوطات بقيمة 15.85 مليون جنيه.

مصلحة الجمارك المصرية اخبار مصر مال واعمال مزاد علني سيارات الجمارك جمارك الاسكندرية جمارك السلوم بيع بضائع متنوعة القيادة السياسية

