أخبار التوك شو.. محمود العسيلي: بحب الست تدلعني زي ما بدلعها.. ووالد طفلة البراجيل: العريس قتل بنتي وساب عروسته وهرب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ماذا فعل ترامب عندما علم بالهجوم الأوكراني على مقر بوتين؟

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية جديدة مع الرئيس ترامب، وذلك بمبادرة من الرئيس الأمريكي، جرى خلالها إطلاع ترامب على تفاصيل الهجوم الأوكراني الذي استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي في منطقة نوفوغورد.

محمود العسيلي: اتجوزت للمرة الرابعة.. وبحب الست تدلعني زي ما بدلعها

كشف الفنان محمود العسيلي، عن تعريفه للحب من وجهة نظره، منوها بأن الحب بالنسبة له هو أخذ وعطاء "خد وهات".

وقال محمود العسيلي، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الحب غير المشروط يكون للأبناء والأب والأم، لكن التواصل والعطاء بين الطرفين هو الذي يجعل العلاقة تستمر.

وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي

قال الدكتور عبد الفتاح نور أشكر وزير الدولة بوزارة الإعلام الصومالية سابقا، إنّ احتمالية استخدام ما يسمى بـ«أرض الصومال» كوجهة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تُعد أمرًا واردًا جدًا، مشيرًا إلى وجود اتفاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والكيان الانفصالي في شمال الصومال، ومشددًا، على أن هذا الإقليم لم يحظَ حتى الآن باعتراف المجتمع الدولي.

شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إن الذهب خلال الأسبوع الماضي شهد طفرة ارتفاع وتخطى حاجز 4500 دولار للأوقية ووصل إلى 4550 دولارًا، واستمر طوال الأسبوع الماضي، وانعكس ذلك محليًا حيث ارتفعت الأسعار وتخطت حاجز 6 آلاف جنيه بالنسبة لعيار 21. واليوم حدثت عملية تصحيح على كافة المعادن بصفة عامة، وتأثر من ضمنها الذهب والفضة بنسب كبيرة، وبعض المعادن الأخرى، بنسبة 4.5% للذهب و8% بالنسبة للفضة.

والد طفلة البراجيل: العريس قتل بنتي وساب عروسته وهرب

في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة مؤخرًا، تحولت لحظة فرح إلى مأساة بعد أن فقدت الطفلة 'رقية' حياتها إثر تعرضها لإصابة بطلق ناري اخترق رأسها أثناء وجودها داخل شرفة منزلها، حيث كانت مطمئنة بين أفراد أسرتها، قبل أن تستقر الرصاصة في جسدها الصغير.

والد ضحية طلقة العريس: بنتي ماتت وهي واقفة في البلكونة جنب أمها

قال مصطفى سيد، والد رقية شهيدة الطلقة الطائشة من عريس ليلة الزفاف في البراجيل، إن ضرب النار في الأفراح أنا نسيته ومكنتش أتوقع إن حد لسه بيعمل كده، احنا صعايدة والموضوع ده اختفي من عندنا.

بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح

أكد مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، أن رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ حينما استقبل علاء عبد الفتاح ودَعَمه.

احذر من الذهاب للدجالين.. وهذه روشتة للحماية من السحر.. فيديو

تصدر فيديو فتاة المنصورة، التي يتم علاجها من خلال شخص يدعي أنه يعالج بالقرآن الكريم مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الكثير يسأل هل هذه الأمر مباحة، وكيف يتم التعامل مع أعمال السحر والوقاية منها.

الأنفلونزا عادت.. الصحة: زيادة في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث سمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان هناك زيادة في معدلات الإصابة في الفيروسات التنفسية في هذا الوقت من العام، وهي متوقعة في مثل هذا الوقت من العام.

أحمد موسى يطالب بإسقاط الجنسية عن علاء عبد الفتاح

علق الإعلامي أحمد موسى على اعتذار المجرم علاء عبد الفتاح لبريطانيا، قائلًا: «أمس لم تكن لديَّ معلومة بخصوص المجرم علاء عبد الفتاح بشأن الاعتذار، لكن من يقفون خلفه قالوا له عليك الاعتذار، فخرج اليوم باعتذار فاضح».