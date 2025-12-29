احذر من الذهاب للدجالين.. وهذه روشتة للحماية من السحر.. فيديو

تصدر فيديو فتاة المنصورة، التي يتم علاجها من خلال شخص يدعي أنه يعالج بالقرآن الكريم مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الكثير يسأل هل هذه الأمر مباحة، وكيف يتم التعامل مع أعمال السحر والوقاية منها.

علق الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، على الفيديو المنتشر لرجل يزعم أنه “شيخ معالج بالرقية الشرعية”، يقيم في مدينة المنصورة، يظهر فيه وهو يضع يده على مناطق عفة لسيدة؛ بدعوى إخراج الجن من جسدها.

وقال الداعية الإسلامي، إن ما حدث بالفيديو أمر متكرر، ويحدث في أكثر من منطقة، ونحذر المواطنين من مثل هذه الأشياء، موضحًا أن ما يحدث هو “دجل باسم الدين”.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه لا يحق لأي راقٍ أن يضع يده على أي جزء من المرأة، أو يلمسها، أو يقترب منها، لأن الراقي ليس طبيبا، كما يدعي البعض أنه يعالج مثل الطبيب.



أي راقٍ يلمس النساء فاجر



ووصف أي راقيٍ يلمس النساء بأنه “فاجر”، وليس دجالا فقط، لافتا إل أن من يضع شيئا مثل “الفوطة” ويضع يده فوقها؛ هو أمر غير صحيح، فلا يوجد شيء اسمه “اللمسة الشفائية”.

وقدم الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، روشتة علاجية للوقاية من السحر والحسد، قائلا :" هناك أشياء عليك أن تلتزم بهم للوقاية من السحر والمس والحسد".

وأضاف أن كل شخض عليه أن يلزم بالوضوء لآنه سلاح المؤمن، وأن يؤدي الصلاة في وقتها، ويلتزم بأذكار الصباح والمساء لآن بها طاقة قوية لا تقاوم، وقراءة القرآن الكريم، وسماع الرقية الشرعية، وسماع آيات إبطال السحر وقراءة المعوذتين".

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد،أن كل مواطن عليه عدم الخوف من كلمه سحر، لآن هناك أشخاص توهم الأخرين لحصد الكثير من الأموال.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص الدجالين يكونوا على علاجة بجن كافر، يستطيع من خلاله تصور الأمور، وتجعل الأشخاص تذهب له، وتدفع لهم الأموال التي يطلبونها.



وأجاب الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، على سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وهو« لقيت حجاب في بيتي وخايف من السحر، وعايز طريق للتخلص منه».



وقال الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، إن هناك 10 أمور يجب أن تتم للتخلص من السحر، أولها ذكر الله، ويتم فتح الحجاب، وبعد ذلك يتم تجهيز مياه بملح، أو مياه بعطر، ويتم وضعها في كوب ويتم تقريب الكوب من وجه الشخص، ويبدأ في قراءة الفاتحة، وبعدها الرقية الشرعية، وأول آيات سورة البقرة، وآية الكرسي، وخاتمة سورة البقرة، وأول سورة الصافات، وخاتمة سورة المؤمنين، وسورة الزلزلة، وسورة الإخلاص وقراءة المعوذتين، وبعد الانتهاء من ذلك عليه أن يقوم بتف ثلاث مرات في الكوب،ويضع الحجاب في الكوب.

وأشار إلى أن تلك المياه يجب أن ترمى في البحر، أو أسفل شجرة، ولا توضع هذه المياه في أي ممر يسير فيه الناس، وأن يلتزم هذا الشخص بتشغيل سورة البقرة في البيت الذي عثر به على حجاب السحر.