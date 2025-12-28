قبل النوم .. مكون سحري ينسف الدهون نهائيا

يسعى كثيرون إلى إنقاص الوزن بسرعة، فيلجؤون إلى الحميات القاسية أو المكملات الغذائية المنتشرة، دون الوصول إلى نتائج مُرضية لكن الحل قد يكون أبسط مما نتخيل، وموجود بالفعل في مطبخكِ، وهو خل التفاح.

ولا يقتصر دور هذا المكوّن الشائع على الطهي فقط، بل قد يسهم في دعم فقدان الوزن، خاصة عند إدراجه ضمن الروتين الليلي، إلى جانب فوائده الصحية المتعددة حسب موقع Hindustan times.

ما هو خل التفاح؟

يُحضَّر خل التفاح من خلال تخمير التفاح المهروس، حيث تتحول السكريات إلى كحول، ثم إلى حمض الأسيتيك، وهو العنصر الفعّال المسؤول عن فوائده الصحية.

وتوضح “روزي ساها” أخصائية التغذية السريرية والرياضية، أن هذا الحمض لا يساعد فقط في إنقاص الوزن، بل يلعب دورًا في تنظيم مستويات الكوليسترول وتحسين صحة البشرة، مشيرة إلى أن خل التفاح استُخدم منذ آلاف السنين لأغراض صحية متعددة.

كيف يساعد خل التفاح على إنقاص الوزن؟

تقليل السمنة:

كشفت دراسة نُشرت في مجلة الأغذية الوظيفية أن تناول خل التفاح يوميًا ساهم في فقدان المشاركين ما بين كيلوجرام إلى كيلوجرامين خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب انخفاض ملحوظ في محيط الخصر، ما يجعله إضافة بسيطة لكنها فعّالة لروتين فقدان الوزن.

كبح الشهية:

يعاني كثيرون من الرغبة في تناول الطعام قبل النوم، إلا أن خل التفاح قد يساعد في الحد من هذا الشعور وأظهرت دراسة في مجلة Nature أن تناوله يعزز الإحساس بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الإقبال على الوجبات الخفيفة ليلًا. وتنصح ساها بخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء الدافئ وشربها قبل النوم للمساعدة في السيطرة على الشهية.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

نظرًا لارتباط زيادة الوزن بتقلبات سكر الدم، فإن الحفاظ على استقرار الجلوكوز يُعد أمرًا مهمًا.

وتشير أبحاث إلى أن خل التفاح قد يُحسّن حساسية الإنسولين ويخفض مستويات السكر بعد الوجبات، ما يساهم في تقليل الرغبة الشديدة في الأكل ليلًا وتعزيز جودة النوم.

القيمة الغذائية لخل التفاح

يتميّز خل التفاح بانخفاض سعراته الحرارية، إذ يحتوي على نحو 3 سعرات حرارية فقط لكل ملعقة كبيرة، مما يجعله خيارًا صحيًا مقارنة بالصلصات أو المشروبات المحلاة.

كما أن حمض الأسيتيك قد يساعد في تحسين الهضم من خلال دعم حموضة المعدة، فضلًا عن احتوائه على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات التي تساهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم الصحة العامة.