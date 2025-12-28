لقيت حجاب في بيتك وخايف من السحر.. أزهري يوضح 10 أشياء للتخلص منها

أجاب الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، على سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وهو« لقيت حجاب في بيتي وخايف من السحر، وعايز طريق للتخلص منه».

وقال الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، إن هناك 10 أمور يجب أن تتم للتخلص من السحر، أولها ذكر الله، ويتم فتح الحجاب، وبعد ذلك يتم تجهيز مياه بملح، أو مياه بعطر، ويتم وضعها في كوب ويتم تقريب الكوب من وجه الشخص، ويبدأ في قراءة الفاتحة، وبعدها الرقية الشرعية، وأول آيات سورة البقرة، وآية الكرسي، وخاتمة سورة البقرة، وأول سورة الصافات، وخاتمة سورة المؤمنين، وسورة الزلزلة، وسورة الإخلاص وقراءة المعوذتين، وبعد الانتهاء من ذلك عليه أن يقوم بتف ثلاث مرات في الكوب،ويضع الحجاب في الكوب.

وأشار إلى أن تلك المياه يجب أن ترمى في البحر، أو أسفل شجرة، ولا توضع هذه المياه في أي ممر يسير فيه الناس، وأن يلتزم هذا الشخص بتشغيل سورة البقرة في البيت الذي عثر به على حجاب السحر.