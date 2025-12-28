أزهري: الخرزة الزرقاء والحجاب والتمائم من المحرمات

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، أن 95 % من الأشخاص التي تدعي أنها تعالج بالقرآن الكريم، لا يجيدون قراءة القرآن، وأن الكثير منهم لا يعرفون قراءة القرآن.

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن فاقد الشئ لا يعطيه، فكيف لشخص لا يعلم قرآن القرآن الكريم، ويدعي أنه معالج بالقرآن، ولذلك على المواطنين من هؤلاء الدجالين، ومن هم يضحكون على المواطنين باسم الدين.

ولفت إلى أن الرقية الشرعية حلال، وأن سيدنا محمد قال في حديثه الشريف:" اعرضوا عليَّ رُقاكم، فلا بأس بالرُّقى ما لم تكن شركًا" الرقية موجودة لكن هناك شروط لمن يقوم بها.

الخرزة الزرقاء من المحرمات

أوضح أنه على الجميع أن يعلم أن الخرزة الزرقاء، والحجاب والتمائم وغيرها من هذه الأشياء من المحرمات، في العلاج بالقرآن الكريم، ولذلك على كل شخص أن يبدأ بعلاج نفسه بنفسه.